Александер-Арнольд: «Очко - обнадёживающий результат»

В матче восемнадцатого тура английского чемпионата «Арсенал» и «Ливерпуль» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча решил прокомментировал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, он считает, что обе команды могут быть довольны очком.

- Игра прошла именно так, как я ожидал, интенсивно, жестко. Они - топ-клуб, так что мы должны были соответствовать их уровню. Возможно, мы могли победить, но очко - это то, что должно обнадежить обе команды, - цитирует слова Александра-Арнольда BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Борнмутом».