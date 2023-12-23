Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд: «Очко - обнадёживающий результат»

23 Декабря 2023 • 23:31 Комментировать

В матче восемнадцатого тура английского чемпионата «Арсенал» и «Ливерпуль» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча решил прокомментировал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, он считает, что обе команды могут быть довольны очком.

- Игра прошла именно так, как я ожидал, интенсивно, жестко. Они - топ-клуб, так что мы должны были соответствовать их уровню. Возможно, мы могли победить, но очко - это то, что должно обнадежить обе команды, - цитирует слова Александра-Арнольда BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Борнмутом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Трент Александер-Арнольд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2
3
2.27 3.55 3.05
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
0
2
1.93 3.70 3.85
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
1
0
6.80 5.60 1.38
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
2
1
1.68 4.30 4.60
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1
1
1.98 4.30 3.20
Видео
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
00:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о травме Цимикаса: «Я бы с радостью отдал ему свою ключицу»
23 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Очко - обнадёживающий результат»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп подвёл итоги матча против «Арсенала»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Каррагер — о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: «Фантастический результат для «Манчестер Сити»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не сомневается в том, что Гвардиола выведет «Манчестер Сити» из кризиса
22:09 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Сигурдссон подписал полноценный контракт с «Блэкберном» официально
22:03 · Англия. Премьер-лига
​Два игрока «Ливерпуля» травмировались в матче с «Арсеналом»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Автор гола «Лутона»: «Стараемся ради капитана»
21:48 · Англия. Премьер-лига
​Салах – первый игрок АПЛ, забивший 10+ голов «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсеналу»
21:17 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в Майорале слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
​Цимикас сбил Клоппа с ног – тренеру пришлось менять игрока
21:05 · Англия. Премьер-лига
​Салах забил «Арсеналу», «Ливерпуль» отыгрался
20:43 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» забил быстрый гол в гостях у «Ливерпуля»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» готов подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре слухи
Все новости
Рекомендуем