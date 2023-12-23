Клопп подвёл итоги матча против «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничейном исходе матча 18-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (1:1).

Специалист отметил, что пропустить на четвёртой минуте со стандарта, особенно учитывая скорость столичной команды, особенно неприятно, однако он считает, что во втором тайме его команда должна забивать.

«Но мы пасуем вместо удара. Четыре или пять раз мы делали так – это урок для нас. Но в целом игра была отличная», - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что «Арсенал» остался на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» всего на один балл.