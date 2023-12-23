Каррагер — о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: «Фантастический результат для «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о матче 18-го тура Английской премьер-лиги, в котором «мерсисайдцы» на своём поле разошлись миром с лондонским «Арсеналом» со счётом 1:1.

«На данный момент это фантастический результат для «Манчестер Сити», - заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, что подопечные Микеля Артеты остались лидерами турнирной таблицы, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на один балл. «Манчестер Сити» же занимает пятое место в турнирной таблице, уступая «канонирам», у которых на одну игру в активе больше, на шесть баллов.