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Ничья в пользу «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки на «Энфилде»

23 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Ливерпуль» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 18-го тура АПЛ состоялся 23 декабря на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Ливерпуль1:1Арсенал
  4'Габриэль дос Сантос (0:1)
(1:1) Салах Мохамед29'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас Костас 35' (Гомес Джо ( 35') Собослаи ДоминикЭндо Ватару  45'Джонс Кёртис 68' (Нуньес Дарвин ( 68') Салах Мохамед  84'Гакпо Коди 68' (Эллиотт Харви ( 68') Диас Луис 68' (Гравенберх Райан ( 68')
Запасные: Келлехер КаомхинКларк БоббиМакКоннелл ДжеймсКуанса ДжареллБрэдли Конор
Райя ДавидУайт Бен  90'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинРайс Деклан  49'Хаверц Кай  45'Сака Букайо  38'Жезус Габриэль 78' (Нкетиа Эдди ( 78'  87') Мартинелли Габриэл 68' (Троссар Леандро ( 68')
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсКивёр ЯкубЖоржиньо IIРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильСедрик Соареш
23 декабря. Стадион "Энфилд".

 

Пока «Манчестер Сити» отбыл в Саудовскую Аравию для пополнения трофейных запасов, «Арсеналу» и «Ливерпулю» предстояло определить главного конкурента «горожан» на ближайшее время. «Канониры» и «красные» поочерёдно лидировали в АПЛ, воспользовавшись неудачным отрезком «Сити», неплохо оторвались, но отрыв нужно увеличивать и далее. Иначе машина Гвардиолы нагонит, как она уже делала в прошлом сезоне.

На очный поединок Клопп и Гвардиола выставили лучшие доступные силы, из потерь выделялись лишь Жота, Макалистер, Робертсон, Тимбер и Томас. «Арсенал» атаку построил на двух Габриэлях – Жезусе и Мартинелли, помогали которым Сака, Эдегор, Райс и Хаверц. Эти футболисты сработали быстро, уже на четвёртой минуте удалось им открыть счёт совместными усилиями. Правда, отличился совсем не «атакующий» Габриэл.

Мартин Эдегор со стандарта навесил, Гакпо сломал офсайдную ловушку, Алиссон застыл на выходе, а защитник Габриэл кивнул аккуратно в створ – 0:1. Дебют остался за «Арсеналом», но после гола «канониры» слишком резко отдали инициативу. За что и поплатились. «Ливерпуль» для начала разогнался, постепенно став обрушивать атаки всё мощнее. Отлично двигался Салах, именно его усилия и привели к ответному мячу.

На исходе получаса Трент Александер-Арнольд из глубины поля выдал длинную передачу направо. Там Салах оказался один против Зинченко, ушел на рывке от Александра и не дождавшись блока от Габриэля, пробил в ближнюю «девятку» - 1:1. Сумбурный первый тайм завершился шикарным моментом «Арсенала». Прошла разрезающая передача на Сака, тот при обыгрыше Алиссона ушёл во фланг и уже пробить не сумел, зато покатил на Мартинелли. А Габи умудрился промахнуться мимо пустых ворот, пусть и находился под давлением.

С явным уважением команды отнеслись друг к другу во втором тайме. Равный счёт не благоволил риску, кажется, ничья устраивала обоих тренеров. Но без моментов всё равно не обошлось, возникали они тоже обоюдно, как будто по очереди. Трент совершил перехват на чужой половине поля и скинул мяч Эллиотту. Харви из-за штрафной пробил в ближний угол, мяч задел плечо Габриэла, врезавшись в штангу.

Каркас ворот «Арсенала» звучал и ещё раз. Вчетвером на одного Райса вылетели ливерпульцы после ужасающего углового «Арсенала». В завершении Салах выкатил мяч Тренту на 11-метровую отметку, а тот умудрился пальнуть в перекладину. Давил в концовке «Ливерпуль», однако не сумел свои моменты реализовать, «Арсенал» удержал ничью на «Энфилде». Ничья в матче лидеров АПЛ, которая, конечно, на руку всем преследователям.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон

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