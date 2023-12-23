​Два игрока «Ливерпуля» травмировались в матче с «Арсеналом»

В субботу «Ливерпуль» проводит домашний матч против «Арсенала» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. По ходу этой битвы мерсисайдцы потеряли из-за травм двух игроков. В первом тайме из-за повреждения Юргену Клоппу пришлось менять защитника Костаса Цимикаса. Во второй же половине встречи вынужденная замена понадобилась нападающему Луису Диасу.

Насколько серьёзны травмы Цимикаса и Диаса, Юрген Клопп наверняка расскажет после финального свистка. Будем следить за новостями.

Текстовая трансляция матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» проходит на портале LiveResult.