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Автор гола «Лутона»: «Стараемся ради капитана»

23 Декабря 2023 • 22:02 Комментировать

В восемнадцатом туре английского чемпионата «Лутон Таун» одержал победу в игре с «Ньюкаслом», единственный гол встречи на свой счет записал Андрос Таунсенд, забивший впервые в сезоне. После игры он признался, что случай с капитаном команды, перенесшим остановку сердца на поле, мотивирует команду.

- Удивительные три очка, но у нас была тяжелая неделя. Она вся прошла под знаком вопросов насчет нашего капитана. Мы играем ради него, мы победили ради него. И мы будем делать это вплоть до его выздоровления, - цитирует слова Таунсенда BBC Sport.

В следующем туре «Лутон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Андрос Таунсенд Лутон Таун
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