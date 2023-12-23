Автор гола «Лутона»: «Стараемся ради капитана»

В восемнадцатом туре английского чемпионата «Лутон Таун» одержал победу в игре с «Ньюкаслом», единственный гол встречи на свой счет записал Андрос Таунсенд, забивший впервые в сезоне. После игры он признался, что случай с капитаном команды, перенесшим остановку сердца на поле, мотивирует команду.

- Удивительные три очка, но у нас была тяжелая неделя. Она вся прошла под знаком вопросов насчет нашего капитана. Мы играем ради него, мы победили ради него. И мы будем делать это вплоть до его выздоровления, - цитирует слова Таунсенда BBC Sport.

В следующем туре «Лутон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед».