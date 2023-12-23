​Салах – первый игрок АПЛ, забивший 10+ голов «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсеналу»

В субботу в чемпионате Англии проходит матч восемнадцатого тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом». После первого тайма на табло «Энфилда» горел счёт 1:1. В составе мерсисайдцев голом отличился египетский нападающий Мохамед Салах.

Как сообщает TNT Sports, Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги Англии, забившим 10 или более голов в ворота каждой из этой тройки команд – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал».

Следить за игрой Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.