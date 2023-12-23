Три клуба Английской премьер-лиги заинтересованы в услугах нападающего «Хетафе» Борхе Майорале, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, глаз на воспитанника мадридского «Реала» положили «Брентфорд», «Кристал Пэлас» и«Фулхэм».

Контракт 26-летнего центрального форварда с испанской командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Майораль принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Леванте» и» Рому».