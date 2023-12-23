​Цимикас сбил Клоппа с ног – тренеру пришлось менять игрока

В субботу вечером в Англии проходит матч 18-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Ближе к заключительному отрезку первого тайма Костас Цимикас на фланге вёл борьбу против Букайо Саки. Игрок «канониров» подтолкнул соперника, и Цимикас начал падать. Грек полетел прямо в Юргена Клоппа и сбил своего тренера с ног в технической зоне.

Цимикас не смог продолжить игру из-за травмы, и Юрген Клопп заменил его на Джо Гомеса. На табло в момент замены горели две единицы – 1:1.

Следить за игрой между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.