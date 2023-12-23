Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Цимикас сбил Клоппа с ног – тренеру пришлось менять игрока

23 Декабря 2023 • 21:11 Комментировать

В субботу вечером в Англии проходит матч 18-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Ближе к заключительному отрезку первого тайма Костас Цимикас на фланге вёл борьбу против Букайо Саки. Игрок «канониров» подтолкнул соперника, и Цимикас начал падать. Грек полетел прямо в Юргена Клоппа и сбил своего тренера с ног в технической зоне. 

Цимикас не смог продолжить игру из-за травмы, и Юрген Клопп заменил его на Джо Гомеса. На табло в момент замены горели две единицы – 1:1.

Следить за игрой между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Джо Гомес Костас Цимикас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
0
2.90 3.60 2.34
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2
3
2.27 3.55 3.05
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
0
2
1.93 3.70 3.85
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
1
0
6.80 5.60 1.38
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
2
1
1.68 4.30 4.60
Видео
65 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1
1
1.98 4.30 3.20
Видео
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
21:48 · Англия. Премьер-лига
​Салах – первый игрок АПЛ, забивший 10+ голов «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсеналу»
21:17 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в Майорале слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
​Цимикас сбил Клоппа с ног – тренеру пришлось менять игрока
21:05 · Англия. Премьер-лига
​Салах забил «Арсеналу», «Ливерпуль» отыгрался
20:43 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» забил быстрый гол в гостях у «Ливерпуля»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» готов подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
​Гирасси выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» слухи
20:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о Рэшфорде: Он может играть на всех позициях впереди
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» дожал «Ноттингем Форест» на 90-й минуте, проведя полтора тайма в большинстве
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» на своём поле проиграл под ноль «Бёрнли»
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» удивил победой над «Ньюкаслом»
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» был сильнее «Эвертона» в событийном матче
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуру на место тен Хага
19:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с кандидатами на позицию центрального защитника слухи
Все новости
Рекомендуем