​Салах забил «Арсеналу», «Ливерпуль» отыгрался

В субботу вечером на «Энфилде» матч 18-го тура Премьер-лиги проводят «Ливерпуль» и «Арсенал». Гостям из Лондона удалось забить быстрый гол, автором которого стал подключившийся на стандартное положение защитник Габриэль дос Сантос. Впрочем, на 29-й минуте мерсисайдцы отыгрались благодаря голу звёздного нападающего Мохамеда Салаха. На табло теперь горит счёт 1:1.

Следить за дальнейшими событиями матча «Ливерпуль» - «Арсенал» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Отметим, что перед игрой «Арсенал» располагался на вершине таблицы Премьер-лиги, а «Ливерпуль» - на третьем месте.