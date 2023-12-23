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​Салах забил «Арсеналу», «Ливерпуль» отыгрался

23 Декабря 2023 • 21:05 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Арсенал
1 2.50 X 3.75 2 2.80
2-й тайм

В субботу вечером на «Энфилде» матч 18-го тура Премьер-лиги проводят «Ливерпуль» и «Арсенал». Гостям из Лондона удалось забить быстрый гол, автором которого стал подключившийся на стандартное положение защитник Габриэль дос Сантос. Впрочем, на 29-й минуте мерсисайдцы отыгрались благодаря голу звёздного нападающего Мохамеда Салаха. На табло теперь горит счёт 1:1.

Следить за дальнейшими событиями матча «Ливерпуль» - «Арсенал» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Отметим, что перед игрой «Арсенал» располагался на вершине таблицы Премьер-лиги, а «Ливерпуль» - на третьем месте.

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