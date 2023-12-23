​«Арсенал» забил быстрый гол в гостях у «Ливерпуля»

В субботу вечером в главном матче 18-го тура чемпионата Англии сражаются «Ливерпуль» и «Арсенал». Открыть счёт лондонцам удалось уже на четвёртой минуте поединка. Защитник Габриэль дос Сантос отличился после подачи со штрафного. Теперь команде Юргена Клоппа придётся отыгрываться на родном «Энфилде».

Следить за развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что на момент начала матча «Арсенал» располагался на первой позиции в таблице, а «Ливерпуль» - на третьей.