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«Фулхэм» готов подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре слухи

23 Декабря 2023 • 20:37 Комментировать

«Фулхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Флуминенсе» Андре да Косты, об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, столичный клуб близок к согласованию трансфера с руководством бразильской команды, а дальше уже разговоры будут с самим футболистом. Также сообщается, что «Ливерпуль» продолжает следить за игроком.

Контракт 22-летнего опорного полузащитника с финалистом Клубного чемпионата мира рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андре принял участие в 62 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

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