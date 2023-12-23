«Фулхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Флуминенсе» Андре да Косты, об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, столичный клуб близок к согласованию трансфера с руководством бразильской команды, а дальше уже разговоры будут с самим футболистом. Также сообщается, что «Ливерпуль» продолжает следить за игроком.

Контракт 22-летнего опорного полузащитника с финалистом Клубного чемпионата мира рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андре принял участие в 62 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.