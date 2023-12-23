Серу Гирасси проводит отличный сезон, поэтому форвард имеет возможность сменить «Штутгарт» на более статусный клуб. Так, например, видеть 27-летнего Гирасси в своих рядах хочет «Манчестер Юнайтед», имеющий серьёзные проблемы в линии атаки. Впрочем, если верить информации The Sun, гвинеец предпочёл бы перейти в «Тоттенхэм».

Не стоит забывать, что интерес к Гирасси приписывают и другим клубам, в частности «Милану».

В 16 матчах нынешнего сезона Серу Гирасси забил 19 голов и отдал два результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.