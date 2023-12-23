Тен Хаг — о Рэшфорде: Он может играть на всех позициях впереди

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

«Я думаю, что Маркус Рэшфорд может играть на всех позициях впереди. Он может играть на фланге, но его самая эффективная позиция, вероятно, находится посередине или слева», - приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 26-летний футболист, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.