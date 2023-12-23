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Тен Хаг — о Рэшфорде: Он может играть на всех позициях впереди

23 Декабря 2023 • 20:24 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

«Я думаю, что Маркус Рэшфорд может играть на всех позициях впереди. Он может играть на фланге, но его самая эффективная позиция, вероятно, находится посередине или слева», - приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 26-летний футболист, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги

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