«Борнмут» дожал «Ноттингем Форест» на 90-й минуте, проведя полтора тайма в большинстве

«Ноттингем Форест» принимал «Борнмут» в 18-м туре чемпионата Англии. На ход игры повлияла вторая желтая карточка Вийи Боли на 23-й минуте, и «лесникам» было сложно на что-то рассчитывать. Тем не менее, они забили первыми, на 47-й минуте здорово атаковал Энтони Эланга. Удар головой Домника Соланке быстро восстановил паритет, а вскоре он отличился ударом ногой - 1:2. Соперник сравнял после углового, здесь здорово сыграл Крис Вуд. На четвертой добавленной минуте неугомонный Соланке оформил хет-трик и вырвал победу - 3:2.
«Борнмут» делит 10-е место с «Челси», соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Эланга Энтони47'
|51'Соланке Доминик (1:1)
|58'Соланке Доминик (1:2)
|(2:2) Вуд Крис74'
|90'Соланке Доминик (2:3)
Тёрнер Мэтт•Уильямс Неко•Мурильо Джейсон•Боли Вийи 5'• 23'Тоффоло Харри85' (Эйна Ола (85') •Йейтс Райан•Мангаля Орель46' (Хадсон-Одои Каллум (46') •Ориги Дивок26' (Ньякат Мусса (26') •Гиббс-Уайт Морган90' (Данило Ларанжера (90') •Эланга Энтони•Вуд Крис
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Уттара Данго82' (Мур Киффер (82') •Кук Льюис29' (Скотт Алекс (29'• 31'Ротуэлл Джо70') •Кристи Райан• 68'Семеньо Антуан 65'70' (Синистерра Луис (70') •Биллинг Филип81' (Брукс Дэвид (81') •Тавернер Маркус•Соланке Доминик
23 декабря. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Бан пользователя