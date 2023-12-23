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«Борнмут» дожал «Ноттингем Форест» на 90-й минуте, проведя полтора тайма в большинстве

23 Декабря 2023 • 20:20 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Борнмут

«Ноттингем Форест» принимал «Борнмут» в 18-м туре чемпионата Англии. На ход игры повлияла вторая желтая карточка Вийи Боли на 23-й минуте, и «лесникам» было сложно на что-то рассчитывать. Тем не менее, они забили первыми, на 47-й минуте здорово атаковал Энтони Эланга. Удар головой Домника Соланке быстро восстановил паритет, а вскоре он отличился ударом ногой - 1:2. Соперник сравнял после углового, здесь здорово сыграл Крис Вуд. На четвертой добавленной минуте неугомонный Соланке оформил хет-трик и вырвал победу - 3:2.

«Борнмут» делит 10-е место с «Челси», соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Борнмут
(1:0) Эланга Энтони47'  
  51'Соланке Доминик (1:1)
  58'Соланке Доминик (1:2)
(2:2) Вуд Крис74'  
  90'Соланке Доминик (2:3)
Тёрнер МэттУильямс НекоМурильо ДжейсонБоли Вийи  5'  23'Тоффоло Харри 85' (Эйна Ола ( 85') Йейтс РайанМангаля Орель 46' (Хадсон-Одои Каллум ( 46') Ориги Дивок 26' (Ньякат Мусса ( 26') Гиббс-Уайт Морган 90' (Данило Ларанжера ( 90') Эланга ЭнтониВуд Крис
Запасные: Монтьель ГонсалоДомингес НиколасКуяте ШейхуТавареш НунуВлаходимос Одиссеас
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяСенеси МаркосУттара Данго 82' (Мур Киффер ( 82') Кук Льюис 29' (Скотт Алекс ( 29'  31'Ротуэлл Джо 70') Кристи Райан  68'Семеньо Антуан  65' 70' (Синистерра Луис ( 70') Биллинг Филип 81' (Брукс Дэвид ( 81') Тавернер МаркусСоланке Доминик
Запасные: Траверс МаркМефам КрисBen GreenwoodХансен ЭмилианоТраоре ХамедКлюйверт Джастин
23 декабря. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Борнмут

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