«Борнмут» дожал «Ноттингем Форест» на 90-й минуте, проведя полтора тайма в большинстве

«Ноттингем Форест» принимал «Борнмут» в 18-м туре чемпионата Англии. На ход игры повлияла вторая желтая карточка Вийи Боли на 23-й минуте, и «лесникам» было сложно на что-то рассчитывать. Тем не менее, они забили первыми, на 47-й минуте здорово атаковал Энтони Эланга. Удар головой Домника Соланке быстро восстановил паритет, а вскоре он отличился ударом ногой - 1:2. Соперник сравнял после углового, здесь здорово сыграл Крис Вуд. На четвертой добавленной минуте неугомонный Соланке оформил хет-трик и вырвал победу - 3:2.

«Борнмут» делит 10-е место с «Челси», соперник - четвертый с конца.