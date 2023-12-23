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«Фулхэм» на своём поле проиграл под ноль «Бёрнли»

23 Декабря 2023 • 20:15 Комментировать
Фулхэм
0:2
Бёрнли

В субботу «Фулхэм» играл дома против «Бёрнли» из зоны вылета. В самом начале второго тайма дальний удар Уилсона Одоберта подарил гостям надежду на положительный результат. На 66-й минуте «Бёрнли» удвоил перевес, из-за штрафной здорово стрельнул Сандер Берге.

Лондонцы откатились на 12-е место, а соперник идет предпоследним.

Протокол игры  
Фулхэм0:2Бёрнли
  47'Одоберт Уилсон (0:1)
  66'Берге Сандер (0:2)
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба Кэлвин  25'Робинсон Энтони 82' (Балло-Туре Фоде ( 82') Пальинья Жоау  58' 82' (Рид Харрисон ( 82') Кэрни ТомУилсон ГарриПерейра Андреас 65' (Рид Бобби ( 65') Айуоби АлексРодриго Мунис 64' (Винисиус Карлос ( 64')
Запасные: Родак МарекТете КенниХаррис ЛюкЛукич СашаДиоп Исса
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши ДараБейер Джордан  61'Тэйлор ЧарлиЛарсен Якоб-Бруун 46' (Ндайишимий Майк ( 46'Делькруа Ханнес 89') Берге СандерБраунхилл ДжошОдоберт Уилсон 80' (Робертс Коннор II ( 80') Фостер Лайл 65' (Родригес Джей ( 65') Амдуни Зеки 80' (Редмонд Натан ( 80')
Запасные: Каллен ДжошМурич АриянетЗарури АнассОбафеми Майкл
23 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бёрнли

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