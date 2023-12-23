«Фулхэм» на своём поле проиграл под ноль «Бёрнли»

В субботу «Фулхэм» играл дома против «Бёрнли» из зоны вылета. В самом начале второго тайма дальний удар Уилсона Одоберта подарил гостям надежду на положительный результат. На 66-й минуте «Бёрнли» удвоил перевес, из-за штрафной здорово стрельнул Сандер Берге.
Лондонцы откатились на 12-е место, а соперник идет предпоследним.
Протокол игры
|47'Одоберт Уилсон (0:1)
|66'Берге Сандер (0:2)
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин• 25'Робинсон Энтони82' (Балло-Туре Фоде (82') •Пальинья Жоау 58'82' (Рид Харрисон (82') •Кэрни Том•Уилсон Гарри•Перейра Андреас65' (Рид Бобби (65') •Айуоби Алекс•Родриго Мунис64' (Винисиус Карлос (64')
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Харрис Люк•Лукич Саша•Диоп Исса
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Бейер Джордан• 61'Тэйлор Чарли•Ларсен Якоб-Бруун46' (Ндайишимий Майк (46'•Делькруа Ханнес89') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Одоберт Уилсон80' (Робертс Коннор II (80') •Фостер Лайл65' (Родригес Джей (65') •Амдуни Зеки80' (Редмонд Натан (80')
Запасные: Каллен Джош•Мурич Ариянет•Зарури Анасс•Обафеми Майкл
23 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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