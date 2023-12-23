«Лутон Таун» удивил победой над «Ньюкаслом»

В 18-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Ньюкасл». Каллум Уилсон мог забивать первый гол, но вратарь парировал удар головой. А вот противники были точнее. Росс Баркли головой послал мяч в сторону ворот, и Андрос Таунсегд также головой поразил цель. Баркли мог и сам забивать, но попал в перекладину. Элайджа Адебайо заставил потрудиться голкипера - сэйв. После перерыва Джейкоб Браун зарядил в перекладину. Гости отправили мяч в сетку ворот, но Александр Исак был в офсайде, не засчитано.
Неожиданное поражение оставило «Ньюкасл» на седьмом месте, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Таунсенд Андрос25'
Камински Томас•Менги Теден• 89'Ошо Гэбриэл•Бэлл Амари76' (Андерсен Мадс (76') •Каборе Исса46' (Джайлз Райан (46') •Доти Алфи•Самби Локонга Альберт-Мбойо80' (Раддок Пелли (80') •Баркли Росс• 56'Таунсенд Андрос81' (Огбене Чидози (81') •Браун Джейкоб•Адебайо Элайджа80' (Моррис Карлтон (80')
Запасные: Крул Тим•Кларк Джордан•Чон Тахит•Вудроу Коули
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Ласcеллс Джамал37' (Ботман Свен (37') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн85' (Холл Льюис (85') • 90'Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Майли Льюис38' (Исак Александр (38') •Альмирон Мигель81' (Ливраменто Валентино (81') •Уилсон Каллум•Гордон Энтони
Запасные: Мерфи Алекс•Ритчи Мэтт•Кариус Лорис•Дамметт Пол•Крафт Эмиль
23 декабря. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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