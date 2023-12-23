«Лутон Таун» удивил победой над «Ньюкаслом»

В 18-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Ньюкасл». Каллум Уилсон мог забивать первый гол, но вратарь парировал удар головой. А вот противники были точнее. Росс Баркли головой послал мяч в сторону ворот, и Андрос Таунсегд также головой поразил цель. Баркли мог и сам забивать, но попал в перекладину. Элайджа Адебайо заставил потрудиться голкипера - сэйв. После перерыва Джейкоб Браун зарядил в перекладину. Гости отправили мяч в сетку ворот, но Александр Исак был в офсайде, не засчитано.

Неожиданное поражение оставило «Ньюкасл» на седьмом месте, противник - третий с конца.