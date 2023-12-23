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«Лутон Таун» удивил победой над «Ньюкаслом»

23 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать
Лутон Таун
1:0
Ньюкасл

В 18-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Ньюкасл». Каллум Уилсон мог забивать первый гол, но вратарь парировал удар головой. А вот противники были точнее. Росс Баркли головой послал мяч в сторону ворот, и Андрос Таунсегд также головой поразил цель. Баркли мог и сам забивать, но попал в перекладину. Элайджа Адебайо заставил потрудиться голкипера - сэйв. После перерыва Джейкоб Браун зарядил в перекладину. Гости отправили мяч в сетку ворот, но Александр Исак был в офсайде, не засчитано.

Неожиданное поражение оставило «Ньюкасл» на седьмом месте, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Лутон Таун1:0Ньюкасл
(1:0) Таунсенд Андрос25'  
Камински ТомасМенги Теден  89'Ошо ГэбриэлБэлл Амари 76' (Андерсен Мадс ( 76') Каборе Исса 46' (Джайлз Райан ( 46') Доти АлфиСамби Локонга Альберт-Мбойо 80' (Раддок Пелли ( 80') Баркли Росс  56'Таунсенд Андрос 81' (Огбене Чидози ( 81') Браун ДжейкобАдебайо Элайджа 80' (Моррис Карлтон ( 80')
Запасные: Крул ТимКларк ДжорданЧон ТахитВудроу Коули
Дубравка МартинТриппьер КиранЛасcеллс Джамал 37' (Ботман Свен ( 37') Шёр ФабианБёрн Дэн 85' (Холл Льюис ( 85'  90') Лонгстафф ШонГимараэс БруноМайли Льюис 38' (Исак Александр ( 38') Альмирон Мигель 81' (Ливраменто Валентино ( 81') Уилсон КаллумГордон Энтони
Запасные: Мерфи АлексРитчи МэттКариус ЛорисДамметт ПолКрафт Эмиль
23 декабря. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лутон Таун

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