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«Тоттенхэм» был сильнее «Эвертона» в событийном матче

23 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Эвертон

В 18-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Эвертон», набравший хорошую форму. Хозяева быстро открыли счет, по правому краю прошла атака, Бреннан Джонсон прострелил, и Ришарлисон сыграл на опережение, поразив ближний угол. Обмен острыми уколами завершился еще одним голом лондонцев. После углового отскок подобрал Сон Хын Мин и забил с 15 метров. «Эвертон» прилично огрызался и после перерыва забил мяч, вот только гол Доминика Калверта-Льюинна отменили - вне игры.  Джеймс Гарнер зарядил в дальнюю штангу. Гости отыграли один гол по правилам, корнер, Эмерсон Жуниор продлил полет мяча, и Андре Гомеш был точен - 2:1. Еще два момента, сэйв голкипера «шпор» и вынос мяча с ленточки от Бена Дэвиса. Штурм ворот «Тоттенхэма», Арно Данджума не попал с нескольких метров, а затем перекладина.

«Тоттенхэм» с 36 очками ворвался в четверку команд, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Эвертон
(1:0) Ришарлисон9'  
(2:0) Хын Мин Сон18'  
  82'Гомеш Андре (2:1)
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро Кристиан 46' (Дайер Эрик ( 46') Дэвис БенЭмерсон ЖуниорСарр Пап Матар 73' (Ло Чельсо Джовани ( 73') Скипп ОливерДжонсон БреннанКулушевски Деян  86'Хын Мин СонРишарлисон 63' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 63')
Запасные: Доррингтон АлфиФиллипс ЭшлиХиль БрианВелиз АлехоДонли ДжеймиФорстер Фрейзер
Пикфорд ДжорданПаттерсон Нэйтан  84'Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийГуэйе Идрисса  23' 24' (Гомеш Андре ( 24'  75') Онана Амаду  26' 79' (Гомеш Бету ( 79') Харрисон Джек 66' (Данджума Арно ( 66') Гарнер ДжеймсМакнил ДуайтКалверт-Льюин Доминик
Запасные: Чермити ЮссефЛонерган ЭндиКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауХант Маккензи
23 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон

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