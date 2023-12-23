«Тоттенхэм» был сильнее «Эвертона» в событийном матче

В 18-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Эвертон», набравший хорошую форму. Хозяева быстро открыли счет, по правому краю прошла атака, Бреннан Джонсон прострелил, и Ришарлисон сыграл на опережение, поразив ближний угол. Обмен острыми уколами завершился еще одним голом лондонцев. После углового отскок подобрал Сон Хын Мин и забил с 15 метров. «Эвертон» прилично огрызался и после перерыва забил мяч, вот только гол Доминика Калверта-Льюинна отменили - вне игры. Джеймс Гарнер зарядил в дальнюю штангу. Гости отыграли один гол по правилам, корнер, Эмерсон Жуниор продлил полет мяча, и Андре Гомеш был точен - 2:1. Еще два момента, сэйв голкипера «шпор» и вынос мяча с ленточки от Бена Дэвиса. Штурм ворот «Тоттенхэма», Арно Данджума не попал с нескольких метров, а затем перекладина.

«Тоттенхэм» с 36 очками ворвался в четверку команд, соперник - 16-й.