​Каррагер предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуру на место тен Хага

«Манчестер Юнайтед» в субботу в очередной раз огорчил армию своих фанатов по всему миру – команда проиграла «Вест Хэму» со счётом 0:2. В социальных сетях была приведена статистика главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Выяснилось, что показатели нидерландца на «Олд Траффорд» хуже, чем показатели Гари Невилла в «Валенсии». Невилла иногда называют «худшим тренером всех времён» - самостоятельно он тренировал лишь «Валенсию», где провалился.

Комментарий по поводу этой публикации сделал экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Он предложил «Манчестер Юнайтед» назначить Гари Невилла на остаток сезона.

«Дайте Гари Невиллу [поработать] до конца сезона…» - написал Каррагер.

Гари Невилл в своё время был капитаном «Манчестер Юнайтед».