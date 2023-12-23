Лондонский «Арсенал» определился с кандидатами на позицию центрального защитника в зимнее трансферное окно.

По данным 90 min, «канониры» рассматривают вариант с защитниками из чемпионата Португалии: Антониу Силвой («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»), также руководство столичной команды привлекает Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии».

На данный момент подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Сегодня, 23 декабря, они на выезде сыграют против одного из лидеров — «Ливерпуля». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.