​Хёйлунн до сих пор не забивал в АПЛ

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал нападающего Расмуса Хёйлунна, рассчитывая, что молодой датчанин будет приносить много пользы в атаке. Впрочем, в 14 прошедших матчах Премьер-лиги за «красных дьяволов» Хёйлунн не сделал ни одного результативного действия, что, конечно, удручает фантов команды.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн забил пять голов. Это происходило исключительно в Лиге чемпионов – датчанин забивал «Баварии», «Копенгагену» (дубль) и «Галатасараю» (дубль).

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в Лондоне со счётом 0:2.