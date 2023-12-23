Родри подтвердил, что сыграет против «Эвертона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес подтвердил, что его травма, полученная в финале Клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе» (4:0) оказалась несерьёзной, и он сможет принять участие в матче 19-го тура Английской премьер-лиги против «Эвертона».

«Да. Мне больно, потому что это было очень драматично, но ничего не пострадало», - приводит слова Родри Sky Sports.

В текущем сезоне испанец принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Матч против «Эвертона» состоится 27 декабря.