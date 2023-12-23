​«Ливерпуль» и «Арсенал» назвали составы на главную битву тура АПЛ

В центральном матче 18-го тура Английской премьер-лиги будут играть «Ливерпуль» и «Арсенал».

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп включил в стартовый состав команды таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Эндо, Собослаи, Джонс, Гакпо, Салах, Диас.

Наставник «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч «Ливерпуль» - «Арсенал» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции.

На текущую минуту «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Ливерпуль» - третье.