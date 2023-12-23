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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» и «Арсенал» назвали составы на главную битву тура АПЛ

23 Декабря 2023 • 19:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.50 X 3.60 2 2.80
Через 0 ч. 23 мин.

В центральном матче 18-го тура Английской премьер-лиги будут играть «Ливерпуль» и «Арсенал».

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп включил в стартовый состав команды таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Эндо, Собослаи, Джонс, Гакпо, Салах, Диас.

Наставник «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч «Ливерпуль» - «Арсенал» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции.

На текущую минуту «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Ливерпуль» - третье.

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Евро-Футбол.Ру,
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