Артета назвал самый запоминающийся матч с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, какой из матчей против «Ливерпуля» ему запомнился больше всего.

Специалист признался, что больше всего ему запомнилась победа «Арсенала» на «Энфилде» в 2012 году. Это была последняя победа «канониров» над «Ливерпулем» в гостях. Стоит сказать, что Артета принимал участие в той встрече в качестве игрока лондонского клуба.

«Мне запомнилась победа на «Энфилде» в 2012 году. Это было в последний раз, когда нам удалось обыграть «Ливерпуль» на их поле. Это был классный момент, который нам стоит повторить», — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

Матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Арсенал» состоится 23 декабря и начнется в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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