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Родри — о травме в матче против «Флуминенсе»: Мне очень повезло

23 Декабря 2023 • 19:30 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о травме, которую он получил в финале Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Испанец отметил, что ему очень повезло, ведь это был один из самых страшных подкатов в его карьере, но, к счастью, все обошлось.

«Я выиграл больше, чем трофей. Я возвращаюсь домой целым и невредимым, но я был близок к тому, чтобы заплакать», - приводит слова Родри Sky Sports. 

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы одержали разгромную победу со счётом 4:0 и завоевали пятый титул в календарном году, став первой английиской командой, которой покорилось это достижение. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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