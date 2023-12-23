Родри — о травме в матче против «Флуминенсе»: Мне очень повезло

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о травме, которую он получил в финале Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Испанец отметил, что ему очень повезло, ведь это был один из самых страшных подкатов в его карьере, но, к счастью, все обошлось.

«Я выиграл больше, чем трофей. Я возвращаюсь домой целым и невредимым, но я был близок к тому, чтобы заплакать», - приводит слова Родри Sky Sports.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы одержали разгромную победу со счётом 4:0 и завоевали пятый титул в календарном году, став первой английиской командой, которой покорилось это достижение.