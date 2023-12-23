Артета — о «Ливерпуле»: «Матч обещает быть напряжённым»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Обе команды находятся в очень хорошей форме, и я уверен, что обе команды подготовились к игре так, чтобы победить. Матч обещает быть напряженным», — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 23 декабря. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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