​«Тоттенхэм» потерял Ромеро из-за травмы

В субботу «Тоттенхэм» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Эвертона». По ходу первого тайма лондонская команда из-за травмы потеряла защитника Кристиана Ромеро. Судя по всему, аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра. Впрочем, точный диагноз будет известен после обследования. Ромеро был заменён на Эрика Дайера в перерыве.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.