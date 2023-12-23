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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» потерял Ромеро из-за травмы

23 Декабря 2023 • 19:21 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Эвертон
окончен

В субботу «Тоттенхэм» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Эвертона». По ходу первого тайма лондонская команда из-за травмы потеряла защитника Кристиана Ромеро. Судя по всему, аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра. Впрочем, точный диагноз будет известен после обследования. Ромеро был заменён на Эрика Дайера в перерыве. 

Следить за развитием событий на поле в матче между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Ромеро

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