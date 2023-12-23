​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага

Журналист Пирс Морган, известный своей дружбой с Криштиану Роналду, продолжает «травить» главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Изводить специалиста Морган принялся после ухода из команды Роналду.

«Тен Хаг побил столько рекордов!» - написал Морган в социальных сетях, реагируя на новость о том, что «Манчестер Юнайтед» впервые с 1992 года не смог забить в четырёх подряд матчах.

Напомним, что именно Пирсу Моргану Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором футболист раскритиковал «Манчестер Юнайтед» незадолго до ухода.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Вест Хэма» со счётом 0:2.