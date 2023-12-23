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​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага

23 Декабря 2023 • 19:17 Комментировать (2)

Журналист Пирс Морган, известный своей дружбой с Криштиану Роналду, продолжает «травить» главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Изводить специалиста Морган принялся после ухода из команды Роналду.

«Тен Хаг побил столько рекордов!» - написал Морган в социальных сетях, реагируя на новость о том, что «Манчестер Юнайтед» впервые с 1992 года не смог забить в четырёх подряд матчах.

Напомним, что именно Пирсу Моргану Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором футболист раскритиковал «Манчестер Юнайтед» незадолго до ухода.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Вест Хэма» со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
23 Декабря 2023 в 20:05
а что удивительного? в чем он не прав? Роналду был первым кто заметил тот хаос который ожидает МЮ, теперь это видим мы все, но что толку? два сезона уже потеряны впустую. гоните лысого шарлотана, гоните спортивный департамент, нанимайте толковый менеджмент, избавляйтесь от балласта и начинайте строить новую команду.
Alex1972
23 Декабря 2023 в 20:03
Хе.. Геша побил ещё больше рекордов.. 0+0 в ПО ЧМ - это классика от "везде лучшего"... А-ха-ха-ха..
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