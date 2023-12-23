​Фанаты «Ньюкасла» поддержали капитана «Лутон Таун»

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч между «Лутон Таун» и «Ньюкаслом». Фанаты гостевой команды на своём секторе развернули баннер со словами поддержки для капитана «Лутона» Тома Локьера. Как известно, во время прошлой игры против «Борнмута» футболист перенёс остановку сердца.

«Поскорее поправляйся, Том», - такой текст написан на баннере.

Напомним, что на днях Том Локьер был выписан из больницы. Капитану «Лутон Таун» установили имплантируемый дефибриллятор.

Отметим, что «Лутон Таун» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.