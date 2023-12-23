Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс сообщил руководству клуба, что готов уйти в зимнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, англичанин через агентов сообщил руководству «горожан», что хочет уйти уже ближайшей зимой, чтобы увеличить свои шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года в Германии.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

В текущем сезоне Филлипс принял участие в десяти играх во всех турнирах, проведя на поле всего 319 минут.