Кудус пояснил своё празднование гола

В очередном, восемнадцатом туре английского чемпионата «Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса забили «красным дьяволам» два безответных мяча. Один из них на свой счет записал нападающий сборной Ганы Мохаммед Кудус. Он пояснил свое необычное празднование гола - Кудус не стал далеко бегать, а просто решил посидеть на газоне.

- Да ничего такого это не значит, я просто устал. Присел, чтобы подышать воздухом, - пояснил Кудус, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом».