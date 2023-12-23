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​Боуэн: «Мой гол был очень важен»

23 Декабря 2023 • 18:54 Комментировать

В очередном туре английского чемпионата «Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед», подопечные Эрика тен Хага пропустили два мяча. Первый из них записал на свой счет Джаррод Боуэн, который прокомментировал итоги игры. Он считает свой мяч очень важным:

- Это был тот матч, в котором все решает первый гол. Соперник создал нам проблемы, бессмысленно отрицать это. Но и у нас были свои шансы, мы искали свой гол и нашли его. Затем пришел и второй, после чего доигрывать стало проще, - цитирует слова Боуэна BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом».


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн
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