Мойес: «Во втором тайме мы были много лучше»

В очередном туре английского чемпионата «Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед», забив два мяча. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, десять лет тому назад уволенный из «Манчестер Юнайтед», нахваливает своих футболистов.

- Я думаю, что мы были много лучше во втором тайме. В первом тайме мы не угрожали им по-настоящему. Во второй половине игры мы были лучше. Пакета выдал идеальный пас на Джаррода Боуэна. А Боуэн обладает всеми задатками бомбардира, он чувствует гол, сегодня он снова показал это, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом».