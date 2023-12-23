Полузащитник «Вест Хэма» Кудус высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» — очень хорошая команда, и все старались изо всех сил». Я очень рад помочь команде получить три очка. Это потрясающий рождественский подарок для фанатов, и я надеюсь, что им он понравился, - приводит слова Кудуса официальный сайт «Вест Хэма».

Подопечные Дэвида Мойеса благодаря двум победам подряд смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и уступают «Манчестер Сити», у которого игра в запасе четыре балла.