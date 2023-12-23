Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о текущей ситуации в клубе.

«В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе. В 2023 году мы выиграли Кубок, и у нас все получилось, но мы выступаем хуже. У нас много травм, так что скоро команда будет лучше», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Вест Хэма» (0:2), тем самым продлив серию без побед до четырёх игр.