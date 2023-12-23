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Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность»

23 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать (3)
Вест Хэм
2:0
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о текущей ситуации в клубе. 

«В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе. В 2023 году мы выиграли Кубок, и у нас все получилось, но мы выступаем хуже. У нас много травм, так что скоро команда будет лучше», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Вест Хэма» (0:2), тем самым продлив серию без побед до четырёх игр. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Комментарии (3)
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ivan_petrenko95
23 Декабря 2023 в 20:02
лучше б на себя взял и ушел в отставку, удивительно что болельщики еще не потребовали его увольнения, такого слабого МЮ не припомню вообще, и при мойесе и при ван гале и сульшере они посильнее были, а это кошмар просто. легенды МЮ где вы? почему молчите? клуб тонет, надо спасать.
Admiral
23 Декабря 2023 в 19:55
МЮ, как и Челси, стали середняком, и при том весьма проходимым... Обидно... Когда это кончится?
InterSan
23 Декабря 2023 в 19:20
А раньше говорил, что берет всю ответственность на себя.
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