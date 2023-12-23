​Шоу: «Мы не были достаточно хороши»

В очередном туре английского чемпионата «Вест Хэм» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед», забив тому два гола. События очередного провального для своей команды матча прокомментировал защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, он расстроен такими итогами.

- Мы просто не были достаточно хороши. Нам надо побеждать, а мы продолжаем проигрыватть и усложнять свое турнирное положение. Думаю, что в первом тайме мы контролировали игру, и, если бы забили, то все было бы иначе. Но мы не смогли сделать это, - цитирует слова Шоу BBC Sport.