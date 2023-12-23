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Тен Хаг — о поражении от «Вест Хэма»: « Мы доминировали, но не смогли забить»

23 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от лондонского «Вест Хэма» (0:2) в матче 18-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы доминировали, но не забили. Мы полностью контролировали игру во владении мячом. Мы ничего не давали сделать им до 72-й минуты, но затем мы выключились», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

«Красные дьяволы» не могут одержать победу на протяжении четырёх игр во всех турнирах, при этом ни разу не поразив ворота соперников.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 

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