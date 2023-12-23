​«Манчестер Юнайтед» впервые с 1992 года не забил в четырёх матчах кряду

В субботу «Манчестер Юнайтед» показал неудачный результат в Премьер-лиге, проиграв «Вест Хэму» на выезде со счётом 0:2. В четырёх последних матчах во всех турнирах команда Эрика тен Хага даже не забивала. Результаты были такими:

«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» 0:3;

«Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 0:1;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 0:0;

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» выдал серию из четырёх матчей без забитых голов впервые с 1992 года.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 26 декабря – против «Астон Виллы» на своём поле.