​У «Манчестер Юнайтед» максимальное количество поражений к Рождеству с 1930 года

«Манчестер Юнайтед» в субботу снова разочаровал своих болельщиков. В гостях у «Вест Хэма» команда Эрика тен Хага проиграла со счётом 0:2. Если брать все соревнования, то в нынешнем сезоне «красные дьяволы» потерпели уже 13 поражений.

Как сообщает TNT Sports, это максимальное количество поражений «Манчестер Юнайтед» к Рождеству (25 декабря) с далёкого 1930 года.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 26 декабря – против «Астон Виллы» на своём поле.