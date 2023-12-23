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​«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 50-60 млн евро

23 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Защитник Жан-Клер Тодибо в зимнее трансферное окно может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 23-летний Тодибо остаётся на вершине шорт-листа «красных дьяволов».

Отмечается, что «Ницца» просит за трансфер Тодибо 50-60 миллионов евро. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» планирует сделать конкретное предложение по игроку. При этом «Тоттенхэм» тоже участвует в гонке.

В сезоне 2023/2024 Жан-Клер Тодибо провёл за «Ниццу» 14 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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