​«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 50-60 млн евро

Защитник Жан-Клер Тодибо в зимнее трансферное окно может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 23-летний Тодибо остаётся на вершине шорт-листа «красных дьяволов».

Отмечается, что «Ницца» просит за трансфер Тодибо 50-60 миллионов евро. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» планирует сделать конкретное предложение по игроку. При этом «Тоттенхэм» тоже участвует в гонке.

В сезоне 2023/2024 Жан-Клер Тодибо провёл за «Ниццу» 14 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.