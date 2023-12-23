​«Арсенал» готовится к началу переговоров по форварду

«Арсенал» продолжают связывать с нападающим Айвеном Тони из «Брентфорда». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, «канониры» уже контактировали с окружением игрока и теперь готовятся к старту предметных переговоров с «пчёлами».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Тони за «Брентфорд» не играл. Весной футболиста дисквалифицировали за нарушения правил о ставках. Срок дисквалификации 27-летнего форварда истекает 17 января.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Айвена Тони в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий «Брентфорда» входит в список лучших бомбардиров АПЛ.