«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ»

В 18-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «МЮ». В первом тайме у команд было по моменту. Палмиери Эмерсон со средней дистанции пробивал в правый угол - сэйв. С передачи Антони Алехандро Гарначо убежал один на один с вратарем и не смог его пробить.
Во втором тайме после розыгрыша корнера Джаррод Боуэн бил головой под перекладину, и вратарь выручил. Лукас Пакета доставил мяч на правый угол вратарской, а там Боуэн со второй попытки переиграл вратаря - 1:0. Вскоре потеря у «МЮ» на своей половине поля, соперник быстро разыграл мяч до верного, и Мохаммед Кудус реализовал выход один на один.
«Вест Хэм» победил со счетом 2:0 и поднялся на шестое место, противник - восьмой, потерпев уже 12-е поражение в сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод72'
|(2:0) Кудус Мохаммед78'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос•Зума Курт•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон•Кудус Мохаммед 43'90' (Джонсон Бен (90') •Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас• 74'Боуэн Джаррод88' (Форнальс Пабло (88')
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Камбвала Вилли85' (Регилон Серхио (85') •Эванс Джонни• 45'Шоу Люк• 90'Майну Кобби•Мактоминай Скотт•Антони73' (Пельистри Факундо (73') •Фернандеш Бруну• 51'Гарначо Алехандро85' (Эриксен Кристиан (85') •Хёйлунн Расмус57' (Рэшфорд Маркус (57')
23 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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