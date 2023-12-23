«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ»

В 18-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «МЮ». В первом тайме у команд было по моменту. Палмиери Эмерсон со средней дистанции пробивал в правый угол - сэйв. С передачи Антони Алехандро Гарначо убежал один на один с вратарем и не смог его пробить.

Во втором тайме после розыгрыша корнера Джаррод Боуэн бил головой под перекладину, и вратарь выручил. Лукас Пакета доставил мяч на правый угол вратарской, а там Боуэн со второй попытки переиграл вратаря - 1:0. Вскоре потеря у «МЮ» на своей половине поля, соперник быстро разыграл мяч до верного, и Мохаммед Кудус реализовал выход один на один.

«Вест Хэм» победил со счетом 2:0 и поднялся на шестое место, противник - восьмой, потерпев уже 12-е поражение в сезоне.