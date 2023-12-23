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«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ»

23 Декабря 2023 • 17:28 Комментировать (2)
Вест Хэм
2:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В 18-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «МЮ». В первом тайме у команд было по моменту. Палмиери Эмерсон со средней дистанции пробивал в правый угол - сэйв. С передачи Антони Алехандро Гарначо убежал один на один с вратарем и не смог его пробить.

Во втором тайме после розыгрыша корнера Джаррод Боуэн бил головой под перекладину, и вратарь выручил. Лукас Пакета доставил мяч на правый угол вратарской, а там Боуэн со второй попытки переиграл вратаря - 1:0. Вскоре потеря у «МЮ» на своей половине поля, соперник быстро разыграл мяч до верного, и Мохаммед Кудус реализовал выход один на один.

«Вест Хэм» победил со счетом 2:0 и поднялся на шестое место, противник - восьмой, потерпев уже 12-е поражение в сезоне.

Протокол игры  
Вест Хэм2:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Боуэн Джаррод72'  
(2:0) Кудус Мохаммед78'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирМавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес ЭдсонКудус Мохаммед  43' 90' (Джонсон Бен ( 90') Уорд-Праус ДжеймсПакета Лукас  74'Боуэн Джаррод 88' (Форнальс Пабло ( 88')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоИнгс ДэнниФабьянски ЛукашБенрахма СаидДивин МубамаКрессуэлл Аарон
Онана АндреУан-Биссака АаронКамбвала Вилли 85' (Регилон Серхио ( 85') Эванс Джонни  45'Шоу Люк  90'Майну КоббиМактоминай СкоттАнтони 73' (Пельистри Факундо ( 73') Фернандеш Бруну  51'Гарначо Алехандро 85' (Эриксен Кристиан ( 85') Хёйлунн Расмус 57' (Рэшфорд Маркус ( 57')
Запасные: Межбри ХаннибалБеннетт РисВан де Бек ДонниАмрабат СофьянБайиндыр Алтай
23 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм

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Комментарии (2)
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Promt Roman
23 Декабря 2023 в 18:05
Антони и Кудус бывшие игроки Аякса. Но есть нюанс: один играет в футбол, а другой овощ.
redwhite1959
23 Декабря 2023 в 18:01
МЮ при Тен Хааге стал АБСОЛЮТНО средней командой! Многие игроки не соответствуют статусу клуба. Трансферная стоимость на них очень завышена. В нападении играют Хёйлунн, Гарначо и Антони, которые при Сэре Алексе НИКОГДА бы не вышли в стартовом составе!(( Фернандеш, который должен - как лидер - вести команду к положительному результату при любых обстоятельствах, во втором тайме сегодня "растворился" на поле среди остальной общей "массы" игроков гостей!(( В данный момент великий клуб из Манчестера ПОЛНОСТЬЮ утерял своё былое величие! Жаль болел МЮ - они не заслуживают такой участи!
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