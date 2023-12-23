«Ньюкасл» объявил стартовый состав на матч с «Лутон Таун»

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Англии с «Лутон Таун».

С первых минут в составе «сорок» на поле выйдут следующие футболисты: Дубравка (вр), Триппьер, Ласселлс, Шёр, Бёрн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Уилсон.

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Лутон Таун» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 23 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Перед стартом поединка «шляпники» находятся на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, а «сороки» занимают седьмую позицию.