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«Ньюкасл» объявил стартовый состав на матч с «Лутон Таун»

23 Декабря 2023 • 17:16 Комментировать
Лутон Таун
0:0
Ньюкасл
1 5.00 X 4.30 2 1.65
1-й тайм

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Англии с «Лутон Таун».

С первых минут в составе «сорок» на поле выйдут следующие футболисты: Дубравка (вр), Триппьер, Ласселлс, Шёр, Бёрн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Уилсон.

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Лутон Таун» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 23 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Перед стартом поединка «шляпники» находятся на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, а «сороки» занимают седьмую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл

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ЛУТОН ТАУН НЬЮКАСЛ
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