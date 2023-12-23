​«Тоттенхэм» назвал состав на игру против «Эвертона»

В одном из субботних матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» будет принимать «Эвертон». Рулевой лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Эмерсон, Скипп, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Сон, Ришарлисон.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.