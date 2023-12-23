Артета: «Арсенал» заставит замолчать болельщиков «Ливерпуля», если будет доминировать на «Энфилде»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием перед матчем с «Ливерпулем».

«Если мы хотим быть на вершине, то мы должны доминировать на «Энфилде». Мы попробуем это сделать в предстоящей игре. Атмосфера? Мы заставим болельщиков замолчать, если будем доминировать», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Матч 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится сегодня, 23 декабря. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.