Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: Камбвала произвёл хорошее впечатление на тренировках

23 Декабря 2023 • 15:10 Комментировать
Вест Хэм
0:0
Манчестер Юнайтед
1 2.60 X 3.70 2 2.65
перерыв

Сегодня, 23 декабря, молодой защитник Вилли Камбвала дебютирует в составе «Манчестер Юнайтед» в игре с «Вест Хэмом». Главный тренер команды Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий дебют 19-летнего футболиста.

— Он спокоен, произвел хорошее впечатление на тренировках. Конечно, у него нет опыта и для него это важный момент. Он хладнокровно действует с мячом, теперь у него есть шанс себя проявить, — сказал нидерландский специалист TNT.

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Вилли Камбвала ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Декабря
15:09
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
15:00
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:56
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
12:41
Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»
03:11
Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что должен взять на себя ответственность»
02:13
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» достойно смотрелся в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом»
02:06
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:36
Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»
22 Декабря
22:23
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта
19:51
​«Манчестер Юнайтед» накормил гостей сырой курицей
18:59
​Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
18:20
​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов
16:11
​Тен Хаг рассказал, когда вернутся Каземиро, Маунт и Мартинес
13:10
Надёжный прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед АПЛ — 23 декабря 2023
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
01:34
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата
21 Декабря
22:32
Прогноз на точный счёт матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 23 декабря 2023
13:31
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:00
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони в Ла Лиге
11:32
«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из гонки за Тодибо
20 Декабря
15:34
«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Санчо, если не продаст игрока зимой
19 Декабря
23:06
Романо: «Не верьте на 100%, когда говорят, что «Манчестер Юнайтед» никого не подпишет в январе»
16:13
«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
11:20
Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»
10:49
«Реал» не заинтересован в возвращении Варана
18 Декабря
21:25
«РБ Лейпциг» не претендует на Санчо
16:52
«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов 1
12:58
«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро
12:17
Моуринью: «Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Перерыв
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.90 3.60 2.34
Видео
23.12.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.27 3.55 3.05
Видео
23.12.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
1.93 3.70 3.85
Видео
23.12.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
6.80 5.60 1.38
Видео
23.12.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.68 4.30 4.60
Видео
23.12.23 в 20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1.98 4.30 3.20
Видео
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Камбвала произвёл хорошее впечатление на тренировках
15:09 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
14:56 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Пети: Если Суперлигу запустят, я перестану иметь связь с футболом
14:10 · Англия. Премьер-лига
Лондонский топ-клуб активно следит за защитником «Дженоа»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника» 1
12:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я верю в то, что Рэшфорд и Хёйлунн могут забивать много голов»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего в Испании 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Если мы выиграем три следующих матча, это поможет нам подняться в таблице»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» готов к новым трансферам» 1
10:54 · Англия. Премьер-лига
Появилась информация о травме Родри
10:47 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Арсенала» Леманн может сесть в тюрьму 1
Все новости
Рекомендуем