Тен Хаг: Камбвала произвёл хорошее впечатление на тренировках

Сегодня, 23 декабря, молодой защитник Вилли Камбвала дебютирует в составе «Манчестер Юнайтед» в игре с «Вест Хэмом». Главный тренер команды Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий дебют 19-летнего футболиста.

— Он спокоен, произвел хорошее впечатление на тренировках. Конечно, у него нет опыта и для него это важный момент. Он хладнокровно действует с мячом, теперь у него есть шанс себя проявить, — сказал нидерландский специалист TNT.

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.