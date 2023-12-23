Пети: Если Суперлигу запустят, я перестану иметь связь с футболом

Бывший игрок «Монако», «Барселоны» и «Челси» Эммануэль Пети оценил возрождение Суперлиги Европы.

«Они уже убили часть футбола. Они уничтожают футбол, это футбольный геноцид. Я вам говорю: если Суперлига запустится с 64 клубами, я перестану иметь какую-либо прямую или отдалённую связь с футболом», - заявил чемпион мира в интервью RMC Sport.

Напомним, что Европейский суд признал решение УЕФА по проекту Суперлиги 2021 года неправильным. Несмотря на представленный формат турнира, всего три топ-клуба подтвердили своё участие.