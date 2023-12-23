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Пети: Если Суперлигу запустят, я перестану иметь связь с футболом

23 Декабря 2023 • 14:14 Комментировать

Бывший игрок «Монако», «Барселоны» и «Челси» Эммануэль Пети оценил возрождение Суперлиги Европы.

«Они уже убили часть футбола. Они уничтожают футбол, это футбольный геноцид. Я вам говорю: если Суперлига запустится с 64 клубами, я перестану иметь какую-либо прямую или отдалённую связь с футболом», - заявил чемпион мира в интервью RMC Sport. 

Напомним, что Европейский суд признал решение УЕФА по проекту Суперлиги 2021 года неправильным. Несмотря на представленный формат турнира, всего три топ-клуба подтвердили своё участие.

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Евро-Футбол.Ру,
Эммануэль Пети Суперлига Европы
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