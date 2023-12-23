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Лондонский топ-клуб активно следит за защитником «Дженоа»

23 Декабря 2023 • 14:10 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1 1.80 X 4.30 2 4.10
Через 3 ч. 32 мин.

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин заинтересовал очередной топ-клуб. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за румынским футболистом активно следит лондонский «Тоттенхэм».

Источник сообщает, что в шорт-листе «шпор» более высоко располагается центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. Несмотря на это, «Тоттенхэм» также следит за Раду, который будет доступен на рынке по более низкой цене.

Раду ранее также связывали с трансфером в каталонскую «Барселону». 21-летний защитник может закрыть любую позицию в обороне. «Трансфермаркт» оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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