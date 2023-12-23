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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника»

23 Декабря 2023 • 13:43 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хег высказался об игровом кризисе своей команды.

«Нас подкосили травмы ведущих футболистов. Но ничего не поделаешь, нужно принять это. Мы еще можем все изменить в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» силен, когда все в строю. Мы можем победить любого соперника», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе, а в Премьер-лиге занимает лишь седьмое место. Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против лондонского «Вест Хэма» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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