Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»

23 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.60 X 3.70 2 2.65
Через 1 ч. 4 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о кадровых проблемах в своей команде. Напомним, большую часть сезона своей команде не могут помочь опорный полузащитник Каземиро и центральный защитник Лисандро Мартинес. От повреждений также часто страдали полузащитники Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен.

«Нам очень не повезло с травмами. Давайте на забывать, что Каземиро является для нас очень важным футболистом, который делает большой вклад в игру. Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав. Мы всё ещё можем изменить положение дел», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 23 Декабря
12:41
Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»
03:11
Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что должен взять на себя ответственность»
02:13
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» достойно смотрелся в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом»
02:06
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:36
Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»
22 Декабря
22:23
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта
19:51
​«Манчестер Юнайтед» накормил гостей сырой курицей
18:59
​Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
18:20
​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов
13:10
Надёжный прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед АПЛ — 23 декабря 2023
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
01:34
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата
21 Декабря
22:32
Прогноз на точный счёт матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 23 декабря 2023
13:31
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:00
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони в Ла Лиге
11:32
«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из гонки за Тодибо
20 Декабря
15:34
«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Санчо, если не продаст игрока зимой
19 Декабря
23:06
Романо: «Не верьте на 100%, когда говорят, что «Манчестер Юнайтед» никого не подпишет в январе»
16:13
«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
11:20
Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»
10:49
«Реал» не заинтересован в возвращении Варана
18 Декабря
21:25
«РБ Лейпциг» не претендует на Санчо
16:52
«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов 1
12:58
«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро
12:17
Моуринью: «Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии 3
​АПЛ жёстко накажет любой клуб, который вступит в Суперлигу 3
Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу» 3
Футбол онлайн
23.12.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.90 3.60 2.34
Видео
23.12.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.27 3.55 3.05
Видео
23.12.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
1.93 3.70 3.85
Видео
23.12.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
6.80 5.60 1.38
Видео
23.12.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.68 4.30 4.60
Видео
23.12.23 в 20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1.98 4.30 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
14:14 · Англия. Премьер-лига
Пети: Если Суперлигу запустят, я перестану иметь связь с футболом
14:10 · Англия. Премьер-лига
Лондонский топ-клуб активно следит за защитником «Дженоа»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я верю в то, что Рэшфорд и Хёйлунн могут забивать много голов»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего в Испании 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Если мы выиграем три следующих матча, это поможет нам подняться в таблице»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» готов к новым трансферам» 1
10:54 · Англия. Премьер-лига
Появилась информация о травме Родри
10:47 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Арсенала» Леманн может сесть в тюрьму 1
10:21 · Англия. Премьер-лига
Родри повторил достижение Месси и Бэйла
10:12 · Англия. Премьер-лига
Только один тренер выиграл больше трофеев, чем Гвардиола 1
09:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал травму Родри
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола
04:23 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем