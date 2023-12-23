Тен Хаг: «Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о кадровых проблемах в своей команде. Напомним, большую часть сезона своей команде не могут помочь опорный полузащитник Каземиро и центральный защитник Лисандро Мартинес. От повреждений также часто страдали полузащитники Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен.

«Нам очень не повезло с травмами. Давайте на забывать, что Каземиро является для нас очень важным футболистом, который делает большой вклад в игру. Уверен, что когда все вернутся после травм, у нас будет очень сильный состав. Мы всё ещё можем изменить положение дел», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.